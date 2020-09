Presidente do Racing ameaça colocar FC Porto na FIFA por Saravia

Víctor Blanco, presidente do Racing, disse esta sexta-feira à rádio Impacto Deportivo que ainda há uma dívida do FC Porto para com este clube e também para com o Belgrano referente à transferência de Renzo Saravia.





De acordo com o dirigente, os dragões devem 750 mil euros a cada um dos clubes. Já terá sido enviada uma carta ao FC Porto, mas, face à alegada falta de resposta, Víctor Blanco pondera avançar para a FIFA."Já enviamos uma notificação ao FC Porto, se não houver novidades enviaremos uma queixa formal à FIFA. Esperamos chegar a um acordo. Estão em causa 750 mil euros para nós e um montante igual para o Belgrano", referiu.