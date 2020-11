Primeiro reforço da época sonha com a Taça de Portugal

O primeiro reforço do FC Porto para a temporada 2020/21 sonha com a Taça de Portugal. Chegar a um plantel competitivo como o azul e branco e ganhar de imediato um espaço não é tarefa fácil mesmo para jogadores com rodagem ao mais alto nível. Por isso, quem não beneficia desse estatuto por vezes tem mesmo de esperar que cheguem as competições internas alternativas, frente a adversários de menor dimensão, para mostrar serviço ao treinador.





Neste caso, os dragões visitam o Fabril e parte do foco vai ser colocado na decisão de Sérgio Conceição em relação a Carraça. O jogador, de 27 anos, que acabou contrato com o Boavista e assinou a custo zero pelos dragões, ainda nem sequer teve possibilidade de sentar-se no banco em competições oficiais.O seu empenho nos treinos tem estado acima de qualquer questão e alguns dos seus atributos, como a capacidade e precisão nos cruzamentos, até merece alguns elogios internos. Daí a receber minutos de jogo ainda vai alguma distância, mas contra o conjunto do Barreiro será altura de perceber, em definitivo, se a equipa técnica ainda poderá ter alguma abertura em relação a um nome que tem surgido numa posição desfavorável na hierarquia dos laterais-direitos.Certo é que Carraça chegou a ter utilização regular durante os ensaios da pré-temporada, nunca tendo sido ostracizado por Sérgio Conceição. Nesse sentido, a sua presença na convocatória e, pelo menos, estreia no banco, não são cenários a colocar de parte, até porque o foco primordial do FC Porto, em período de severas limitações pelos compromissos das seleções e mesmo sem descurar a importância da prova rainha, será sempre o de resolver a questão do apuramento na Liga dos Campeões com um triunfo em Marselha.Carraça, note-se, disputou 31 jogos oficiais pelo Boavista em 2019/20, tendo feito a sua despedida do Bessa na receção ao Rio Ave, a 25 de julho. Posteriormente, a 12 de agosto, assinou até 2024 pelo dragões sendo o primeiro reforço oficializado para o corrente exercício.