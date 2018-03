Tiago Oliveira, adjunto de Petit, agora no Moreirense, foi o primeiro treinador de Bruno Costa no Feirense: "Sempre foi um jogador que se destacou dos colegas. A resiliência e o trabalho que ele demonstrou foram determinantes. Onde ele entra quer ser sempre o melhor. Foi assim na escola, no xadrez e é no futebol. Ele sabe ouvir e nunca baixa os braços", recorda, prosseguindo: "Ele comigo fazia várias posições porque tem humildade, capacidade de trabalho e disponibilidade. Pode jogar no meio e ter qualidade no primeiro passe e na construção, como pode ir para o corredor para temporizar e criar desequilíbrios. Essa versatilidade é boa."