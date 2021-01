Primeiro treino do ano com Pepe e Mbemba a evoluírem

A evolução do estado físico de Pepe e Mbemba é a principal novidade do primeiro treino do FC Porto em 2021, realizado na manhã desta sexta-feira no Olival. De acordo com o boletim clínico publicado no site dos dragões, o congolês já deixou o ginásio, onde tinha estado na véspera, e fez treino condicionado, enquanto o internacional português realizou tratamento e trabalho de ginásio.





Marcano voltou a treinar de forma condicionada, ao passo que Mbaye continua a limitar-se ao trabalho no ginásio.Este sábado há novo treino (10.30) para preparar a receção ao Moreirense, seguindo-se a conferência de imprensa de antevisão de Sérgio Conceição (12.30).