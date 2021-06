Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Processo fechado: Fábio Cardoso é reforço do FC Porto até 2026 Dragões ganham a corrida ao Benfica e asseguram a contratação do central do Santa Clara, de 27 anos, por 2,2 milhões de euros





• Foto: Ricardo Nascimento