Proença critica decisão de tribunal sobre adepto no 'caso Marega': «Incompreensível e lamentável»

O Tribunal de Guimarães anulou a multa, aplicada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à violência no Desporto, ao adepto do V.Guimarães que tapou o rosto com um capuz no jogo que ficou conhecido pelo 'caso Marega'. Esta decisão já levou a uma reação de Pedro Proença, presidente da Liga.





"O Desporto, e em específico o Futebol, tem estado na linha da frente do combate a todas as formas de violência, racismo e intolerância. Exige-se (e bem) mão firme e celeridade às instâncias de justiça desportivas, ao mesmo tempo que se impõem aos promotores a criação de todas as condições para uma eficaz identificação de pessoas a quem tem de ser negado o acesso a espetaculos desportivos. Decisões como esta do Tribunal da Relação de Guimarães são incompreensíveis e lamentáveis, colocando em causa os esforços e investimentos que todas as instâncias desportivas têm feito na exclusão de comportamentos nocivos do Desporto", considerou numa publicação no Facebook.