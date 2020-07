Promessa leva adepto do FC Porto a correr 1.000 km à volta do Estádio do Dragão

O título conquistado pelo FC Porto na passada quarta-feira teve um sabor especial para os adeptos portistas, mas há um que terá uma 'fatura elevada' a pagar pela conquista do título por parte da equipa orientada por Sérgio Conceição.





Tal como explicou na rede social Twitter, Hélder Rodrigues prometeu, em dezembro de 2019, correr 1.000 km à volta do Estádio do Dragão caso o FC Porto se sagrasse campeão. O adepto, que usou uma camisola dos azuis e brancos com o número 29 e com o nome de Sérgio Conceição, iniciou o desafio esta terça-feira, tendo corrido os primeiros 2 km de um percurso que se adivinha longo."Largos dias terão 1.000 quilómetros. Não importa quando. Importará cumprir. 1.000 quilómetros à volta do Estádio do Dragão. Por ti, FC Porto!", podia ler-se na publicação do adepto no Twitter.