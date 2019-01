Provocação dos adeptos do Sporting a Marega teve resposta

Em janeiro de 2016, Marega esteve na órbita do Sporting, pretendido por Jorge Jesus para reforçar o ataque, mas uma manobra perspicaz do FC Porto fez com que o maliano fosse parar ao Dragão, juntamente com o guarda-redes José Sá. Os adeptos leoninos não perdoaram e no início da época seguinte abriram uma tarja no Sporting-FC Porto com a inscrição "Mete o Marega!!!". Uma provocação, já que por essa altura o avançado estava emprestado ao V. Guimarães.Só que o destino proporciona situações curiosas e quando Marega defrontou os leões com as cores vitorianas fez estragos. Primeiro foi no Minho, marcando dois golos no empate (3-3), e na deslocação a Alvalade voltou a deixar a sua assinatura, impedindo novamente o Sporting de conseguir a vitória (empate 1-1). Foi no campo que Marega deu a resposta para tristeza dos leões.