Oficial: Danilo deixa FC Porto e reforça PSG

É oficial. Danilo deixa o FC Porto para reforçar o PSG. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo clube francês e o jogador já deixou uma mensagem.





"Muito feliz por estar aqui. Allez Paris", disse num curto vídeo publicado pelos campeões franceses, que confirmaram os dados adiantados domingo por Record quanto ao termo do contrato."O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a chegada de Danilo Pereira ao clube. Proveniente do FC Porto, o médio, de 29 anos, será emprestado ao clube da capital até 30 de junho de 2021. O empréstimo tem opção de compra", lê-se no site do PSG.De acordo com as informações recolhidas por Record, o contrato de empréstimo prevê a compra obrigatória do passe de Danilo Pereira por 20 milhões de euros, aos quais podem acrescer outros 5 milhões mediante o cumprimentos de objetivos.