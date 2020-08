PSP afastou adeptos do Dragão e limitação causou desagrado

Os adeptos do FC Porto não puderam, ao contrário do que tem sido habitual, prestar o seu apoio à comitiva azul e branca junto ao P1 do Estádio do Dragão. A PSP montou um perímetro à volta do reduto portista, pelo que quem se deslocou ao local teve de encontrar espaços alternativos para dar uma última força à equipa de Sérgio Conceição. Deste modo, as várias centenas de adeptos azuis e brancos acabaram por espalhar-se por alguns postos nas imediações do estádio, sendo que a maioria se concentrou junto ao centro comercial Alameda.

Foi aí que aconteceu o grande momento de festa. Pelas 19h20, o autocarro saiu da garagem do Dragão, seguiu o caminho normal para entrar no acesso à VCI e passou junto aos adeptos que se encontravam nesse espaço, originando um momento com cânticos e potes de fumo. Foram escassos segundos, mas certo é que o apoio se fez sentir.

Ora, quem não gostou destas limitações à circulação foi Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos. "Os adeptos foram proibidos de apoiar a equipa. Onde está a democracia? Não estaremos dia após dia a perder a liberdade neste País? O centralismo e a azia tudo tentam para nos parar", criticou.