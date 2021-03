PSP corta acessos ao Aeroporto Sá Carneiro e trava festa dos adeptos do FC Porto

Os adeptos do FC Porto não vão poder receber a equipa na chegada de Turim. Uma forte operação da PSP nas imediações do Aeroporto Sá Carneiro cortou todos os acessos à zona das chegadas, impedindo que quem não tem justificação para circular se aproxime. Apenas quem tem razão para transitar pode passar. Quem não tiver, está sujeito a ser multado, algo que até já se verificou com alguns adeptos que queriam aceder ao aeroporto.





De recordar que os Super Dragões apelaram à presença em massa dos fãs portistas, numa tentativa de dar uma força à equipa que, na noite desta terça-feira, conseguiu um apuramento épico para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, eliminando a Juventus.