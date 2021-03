«Publicações a quente»: speaker do FC Porto pede desculpas a Cristiano Ronaldo e família

Após os insultos dirigidos a Cristiano Ronaldo e à família do craque português através do Instagram, Fernando Saul, speaker do FC Porto e oficial de ligação aos adeptos dos dragões, recorreu às redes sociais e pediu desculpas pelas "publicações a quente depois de uma noite histórica".





"Quero pedir desculpa ao Ronaldo e à sua família se se sentiram desrespeitados pelas publicações que fiz a quente depois de uma noite histórica. Assim como tenho a humildade de reconhecer o meu excesso e pedir desculpas, não posso esquecer que o melhor jogador de sempre não tenha tido respeito naquela noite pelo meu clube ou família no recente empate no Dragão. Mas errei e estive mal, mas pelos outros errarem não devemos fazer o mesmo. As minhas desculpas", escreveu Fernando Saul.