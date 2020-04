Quando cortaram as botas vermelhas de Paulo Machado...

Paulo Machado sentiu de perto o que era a rivalidade com o Benfica, ao ponto de um dia lhe terem cortado uma chuteiras, no balneário do FC Porto, por terem uma ligeira tonalidade vermelha. Isto no final de um treino em que o capitão Jorge Costa já lhe tinha aquecido as canelas, e o médio nem sabia porquê...





"No balneário sentava-me ao lado do Quaresma, porque ele me dava boleia todos os dias, e do outro lado ficava o Vítor Baía. Eu quase não tinha botas, levava sempre as mesmas. Um dia cheguei ao balneário e estava uma caixa no meu sítio. Não toquei nela, até que o Vítor Baía perguntou-me se tinha visto a caixa. Ele disse que era para mim. Tinha para aí 20 pares de botas, foi ele que me ofereceu. As primeiras botas em que peguei tinham um bocado de vermelho. Treinei com elas, todo contente, e sei que o 'bicho' deu-me para aí cinco 'frutas' e disse 'tu vai tirar essas botas' , e sempre a dar porrada. Pensei 'o bicho hoje está-me a carregar pesado' e não sabia do que era. Quando cheguei ao balneário pousei as botas e quando fui a ver passado um bocado já estavam todas cortadas. Fui ter com o Jorge e disse-lhe 'oh Jorge, ele deu-me as botas novas', ao que ele respondeu: 'Tu põe-te a andar se não corto-te as botas todas...', recordou Paulo Machado no programa 'FC Porto em casa'.