Quando Gonçalo Paciência era o Gonçacaco e comprava tochas e foguetes

Atualmente no Eintracht Frankfurt, Gonçalo Paciência não esquece os muitos anos de ligação ao FC Porto, um clube que aprendeu "a viver e a respirar desde miúdo". O ponta-de-lança esteve esta quinta-feira, juntamente com Castro, Diogo Dalot e Rúben Neves, no programa 'FC Porto em casa', difundido nos meios do clube, e recuou alguns anos para contar as suas histórias mais engraçadas de azul e branco. Muitas delas relativas à época do título, em 2017/18, onde Gonçalo foi dos mais efusivos nos festejos.





"Não joguei muito, não tive muita influência, então pensei: tenho de aparecer nos festejos, se não ninguém se lembra de mim daqui a 40 anos. E pronto, foi o que fiz", começou por contar o avançado, prosseguindo: "Lembro-me que estava tão confiante que pedi a um amigo para me ir comprar tochas e foguetes para a festa no hotel. No balneário, eu é que metia sempre a música e cantava muito, então os meus colegas chamavam-me Gonçacaco, em alusão ao Macaco dos Super."Nos festejos desse título, ficou célebre uma imagem de Gonçalo a 'espancar' um polvo de peluche, que na altura estava associado ao rival Benfica. "O polvo foi um momento da celebração que acabei por fazer. Foi uma forma de as pessoas me ligarem à festa", explicou, ele que, anos antes, foi apanhado pelas câmaras a proferir alguns insultos na bancada, num jogo em que o rival do FC Porto era também o Benfica: "Na altura era normal eu ter essas reações mais negativas. Ainda era novo. Agora estou melhor, estou mais frios [risos]."