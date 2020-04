Quando Lopetegui levou Quaresma às lágrimas: «É uma pessoa que me passa ao lado»

Se Jesualdo Ferreira recebeu grandes elogios pela forma como ajudou Ricardo Quaresma na sua evolução, e Co Adriaanse pela frontalidade, Julen Lopetegui mereceu reprovação por ter empurrado o extremo para fora do FC Porto. Uma situação que levou Quaresma às lágrimas.





"Foi uma opção do treinador, tenho de respeitar, mas nunca entendi o porquê de ele não ir com a minha cara, nunca lhe fiz mal, não o conhecia, ele também não me conhecia como pessoa, mas desde o primeiro dia senti que ele não ia com a minha cara. Não estava a pensar sair do FC Porto, custou-me, foi a primeira vez que chorei em frente à minha família por ir embora do FC Porto. Pensei que iria acabar a carreira no FC Porto, tinha tudo organizado para continuar no FC Porto e continuar a minha vida em Portugal. De um momento para o outro tive de alterar os planos. Lopetegui é uma pessoa que me passa ao lado, não foi sincero comigo. Do Lopetegui nunca senti que fosse sincero comigo, enquanto Adriaanse tinha as suas loucuras, mas dizia o que pensava, gosto de pessoas com personalidade, que são frontais", referiu o extremo do Kasimpasa, na FC Porto TV.