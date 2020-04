Quando Madjer, que «fazia vírgulas com os dois pés para dentro e para fora», deixou Futre «paralisado»

Futre, Madjer e Juary foram os convidados do programa 'FC Porto em casa' desta quinta-feira e, sem surpresa, a campanha europeia de 1986/87 que terminou com a conquista da Taça dos Campeões Europeus esteve no centro da conversa. Mas os antigos companheiros de equipa também recordaram outros momentos vividos em conjunto de azul e branco, como quando o antigo internacional português se deixou embeiçar por um argelino praticamente desconhecido.





"Eu joguei com Maradona em várias seleções do mundo e, com os que joguei, para mim Maradona é Deus. Mas quando me perguntam o jogador mais completo com quem joguei… Madjer. Madjer, tinhas tudo! Pé direito, pé esquerdo, cabeça… Estes senhores [Madjer e Juary], fizeram-me muito melhor jogador", disse Paulo Futre, contando o quão impressionado ficou com o argelino desde o momento em que o viu tocar na bola pela primeira vez: "Eu competia com o Juary a nível de velocidade e com o Madjer tecnicamente. Eu fazia a vírgula com o meu pé esquerdo, fácil, muito fácil. O Madjer? O Madjer fazia com os dois e mais do que isso, fazia a vírgula com os dois pés, tanto para dentro como para fora! Até terminar a minha carreira nunca consegui, nem com o meu pé esquerdo, que era o meu ouro. Sobre a chegada dele, o Madjer vinha de uma equipa menos conhecida, fraca até… Ninguém o conhecia. No primeiro treino, bastaram 5 minutos, não foi uma hora, foram 5 minutos... e eu fiquei paralisado. De onde saiu este homem? Ganhou logo ali o balneário, um balneário mítico, recheado de craques. Em 5 minutos estávamos todos a olhar para ele."Em resposta, Madjer não deixou de mostrar o quanto também aprecia Paulo Futre, colocando-o no patamar mais alto do futebol português. "Paulo, vou-te dizer uma coisa… Paulinho, para mim tu foste o melhor jogador de Portugal, de sempre. Eras um enorme jogador. Foi um prazer jogar ao teu lado. Sabias fazer tudo com a bola", referiu.