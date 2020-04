Quando Mariano González silenciou Old Trafford

Mariano González, extremo que representou o FC Porto durante três épocas e meia, esteve juntamente com Fernando Belluschi na 'FC Porto TV' para lembrar episódios que passaram com a camisola dos dragões.





O extremo, de 38 anos, que ainda está em atividade no Santamarina, da Argentina, revelou aqueles que foram os melhores golos pelo FC Porto, com destaque para um em Inglaterra, na 1.ª mão dos quartos-de-final da Champions, que valeu o empate a dois golos, aos 89 minutos, silenciando os adeptos do Manchester United."O golo em Old Trafford foi o mais emocionante. A partir daquele momento, os adeptos do FC Porto, que já tinham muito carinho por mim, passaram a ter ainda mais. Tecnicamente, o melhor golo foi frente à Académica, para a Taça da Liga", referiu Mariano.