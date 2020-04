Secretário lembra o dia em que o Barcelona o tentou desviar do Real Madrid

Durante o programa 'FC Porto em casa', Carlos Secretário recordou o momento em que deixou os dragões para assinar pelo Real Madrid, onde viria a ser campeão espanhol. Foi logo após o Euro'96, onde representou a Seleção Nacional. Mas o processo não foi assim tão simples como possa parecer. Já com a caneta na mão para assinar pelos merengues, o antigo lateral ficou a saber do interesse do Barcelona. Só que aí imperou a palavra dada ao Real Madrid.





"Foi a seguir ao Europeu de Inglaterra. Recebi um contacto do meu empresário Manuel Barbosa para ir a Lisboa assinar um contrato com um clube que eu não sabia quem era, depois é que vi que era o Real Madrid. Quando estava a assinar contrato, ligaram-me a dizer que o Robson queria que eu fosse para o Barcelona, porque ele já me conhecia, mas já me tinha comprometido com o Real Madrid. Se calhar, teria sido melhor para mim em termos desportivos ter ido para o Barcelona, porque lá teria o apoio de todos, do Robson, Mourinho, Vítor Baía, Fernando Couto...", recordou Secretário, à FC Porto TV.