Quando os jogadores do FC Porto beberam a mais e caíram no treino: «Mourinho deu-nos uma dura»

Vítor Baía e Jorge Costa recordaram, esta sexta-feira, os momentos áureos com a camisola do FC Porto. No entanto, a dupla foi mais longe e, na presença de José Mourinho e Jorge Nuno Pinto da Costa, no programa "FC Porto em Casa", da FC Porto TV, lembraram um treino que deu para o torto e que lhes valeu uma 'dura' do 'Special One'.





"Muitos dos almoços que fazíamos combinávamos um dia antes. Sabíamos que só tínhamos um treino, marcávamos, mas houve um dia em que havia treino à tarde e nós já tínhamos tudo marcado. Falámos com o Zé, mas ele não mudou. Falámos entre nós, dissemos que íamos e comíamos e bebíamos pouco, mas isso era impossível quando nos juntávamos. Fomos treinar e no meiinho houve alguns que não aguentavam e caíam sozinhos. E o míster, sempre alerta, começou a ver, olhou para nós e deu-nos uma dura. Disse para irmos todos embora que não nos queria mais ali. Mandou-nos para banhos e massagens que tinha acabado o treino", lembrou.