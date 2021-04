«Quando Pepe entra em campo, é modo guerreiro. Mas numa sala nem damos por ele...»

"História verdadeira: Pepe dormiu na cama dos pais até aos 17 anos. Não porque os expulsou de lá, como possa passar a imagem que temos deles, mas porque era - é, na realidade - um menino da mamã". As palavras são do 'The Athletic' que, num longo artigo sobre o capitão do FC Porto, 'visita' o percurso da sua carreira, apontando igualmente, tal como a BBC faz esta quarta-feira, à reputação do central.





"Quando entra em campo, é modo guerreiro. Luta para vencer e faz o que for preciso. Obviamente que isso significa que pode agir de forma mais dura, mas é o seu trabalho. É da mesma maneira no treino. Quando o defrontamos, ele quer que nós saibamos que ele está lá e que nos vai dificultar a vida. É assim que ele é. Mas Pepe, o homem, é completamente diferente do Pepe que vemos em campo. É introvertido, não fala muito, gosta de estar sossegado, no seu mundo. Não é o tipo que gosta de ser o centro das atenções. Às vezes nem damos por ele numa sala. Ele é muito, muito calmo. É realmente... zen", disse Eder à publicação sobre o seu companheiro de seleção.Com 38 anos e ainda sem falar em arrumar as chuteiras , Pepe é um exemplo da longevidade que os companheiros reconhecem. "Não é só treinar e ir para casa. O segredo de ele estar onde está com 38 anos são a dedicação e a abstinência. É o dormir, a nutrição, a hidratação. Ele vive a vida toda, 24 horas por dia, em em função do que ele ama fazer", afirmou também Paulo Assunção.Já Rafa Benítez reconhece que o capitão do FC Porto "conhece muito bem as suas forças e fraquezas como jogador". O treinador, que orientou Pepe no Real Madrid, sublinhou ao 'The Athletic' que isso ajuda o defesa "tomar mais boas decisões do que más". "Tem a experiência de estar no sítio certo à hora certa", concluiu.FC Porto e Chelsea defrontam-se esta quarta-feira em jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.