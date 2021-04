Quaresma assistiu na bancada ao FC Porto-V. Guimarães

Ricardo Quaresma foi uma ausência de vulto na equipa do V. Guimarães, mas nem assim deixou de marcar presença no Estádio do Dragão, palco onde durante muitas épocas foi feliz com a camisola do FC Porto.





O extremo, de 37 anos, encontra-se a recuperar de problemas físicos e não pôde dar o seu contributo ao conjunto de Bino Maçães, tendo assistido ao jogo na bancada.

Desde que se transferiu pela primeira vez para o FC Porto, em 2004, só por uma vez o Mustang pisou o relvado do Dragão como adversário. Foi ao serviço do Besiktas, em 2017. Jorge Fernandes, esse sim, teve oportunidade de defrontar os ex-colegas.