Quaresma colocado na rota do FC Porto

O rumor espalhou-se na Turquia e colocou Ricardo Quaresma na rota do Dragão. Essencialmente, a informação colocada a circular dá conta de que o extremo falou com a direção das águias negras após o triunfo de sexta-feira, contra o Akhisar, dando conta de que pretendia deixar o clube por motivos familiares.De imediato começou a ser referido que o desejo do jogador seria o de voltar ao FC Porto, depois de se libertar do contrato que tem até 2020 com o Besiktas, seguindo as pisadas de Pepe. Quaresma completa 36 anos em setembro mas continua muito bem cotado junto da SAD azul e branca e sobretudo Pinto da Costa. Não há dados concretos que apontem para um interesse portista, ao contrário do que sucedia com Pepe, mas o cenário pode alterar-se.Quaresma, que leva 23 jogos e três golos esta época, manteve-se em silêncio e publicou no Instagram uma imagem só de calções, a sorrir, com a legenda "um domingo de descanso".