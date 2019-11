Quaresma confessa amor eterno ao FC Porto

Ricardo Quaresma deu uma extensa entrevista ao Porto Canal, onde passou em revista a sua carreira. O extremo, de 36 anos, revelou a sua admiração por Ljubinko Drulovic, por causa das famosas trivelas, e confessou ser difícil explicar o amor que sente pelo FC Porto: "É difícil de explicar, só vestindo esta camisola, só vivendo nesta cidade. É um sentimento que ainda hoje não consigo explicar, porque tenho um amor muito grande pela cidade e por este clube."

Quaresma lembrou ainda o momento em que chegou ao FC Porto, em 2004, envolvido no negócio da transferência de Deco para o Barcelona. "A mim custou-me, porque não acho ninguém melhor do que eu. E nunca achei. Isso feriu-me no ego e no orgulho", embora não se tenha arrependido.