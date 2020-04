Quaresma: da confusão entre Derlei e Carlos Alberto ao 'cigano, corre para trás' de Jorge Costa

Jorge Costa e Vítor Baía foram dois jogadores importantes na carreira de Ricardo Quaresma. O extremo português não esquece alguns momentos que passou com os dois históricos do FC Porto e o quanto contribuíram para a sua evolução enquanto jogador e homem.





"Vou agradecer para sempre ao Jorge Costa e ao Vítor Baía. Uma altura andava triste e o Jorge convidou-me para ir jantar a casa dele, ele era uma referência. Apresentou-me a sua família e no final do jantar perdeu algum tempo a dar-me o que precisava, que era confiança. A partir daí comecei a trabalhar e dei a volta com o Co Adriaanse. Tanto ele como o Vítor Baía ficam para sempre, pelas atitudes que tiveram comigo. O Vítor dizia-me muitas vezes o que deveria fazer, foram pessoas que ganharam muito e passaram muito no futebol", destacou Quaresma à FC Porto TV.Em jeito de brincadeira, Quaresma contou os raspanetes que levava do antigo central. "Quando eu perdia a bola, o Jorge Costa virava-se 'cigano, filho da p..., agora corre para trás'. Ouvia cada 'dura' que só me apetecia tapar os ouvidos. Mas sabíamos que tínhamos ali um grande amigo e capitão", vincou Quaresma, dando outro exemplo da união com um episódio que aconteceu antes da Taça Intercontinental de 2004: "o Derlei e Carlos Alberto quase andaram à cacetada na véspera do jogo. Coisas do futebol. Vias ali como o FC Porto era diferente, o que quer que acontecesse ninguém sabia nada cá fora. E dentro de campo já estava tudo bem, todos morriam uns pelos outros."