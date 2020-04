Quaresma: «Por mim acabava no FC Porto»

Ricardo Quaresma revelou no programa 'FC Porto em casa' que gostaria de acabar a carreira no FC Porto.





"Gostava muito de voltar ao FC Porto. O meu contrato com o Kasimpasa acaba no final da época, já nos devíamos ter sentado para conversar, mas face a este problema não foi possível. O FC Porto é sempre o FC Porto, mas não depende de só de mim, mas por mim acabava no FC Porto", refeferiu o Mustang, na FC Porto TV.