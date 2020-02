Quaresma solidário com Marega: «Também já fui várias vezes vítima de racismo»

Ricardo Quaresma foi um dos muitos jogadores que manifestaram o seu apoio a Moussa Marega, jogador do FC Porto que na partida de ontem, com o V. Guimarães, abandonou o campo depois de ouvir insultos racistas provenientes da bancada.





O avançado português, atualmente a jogar no Kasimpasa, na Turquia, deixou uma mensagem de solidariedade a Marega nas redes sociais onde conta que também ele já foi "muitas vezes" vítima de insultos racistas."Gostava de expressar toda a minha solidariedade para com o Marega. Também eu já fui várias vezes vítima de racismo dentro e fora de campo. A cor da pele ou a raça do jogador não podem ser argumentos para ofender e tentar desconcentrar um jogador de futebol. O mesmo se aplica fora de campo. O racismo não pode ter lugar na nossa sociedade é um crime que deve ser punido", escreveu Quaresma.