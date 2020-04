Quaresma viu Jesualdo transformar "jogadores normais em craques"

Entre todos os treinadores que o orientaram no FC Porto, Ricardo Quaresma destacou Jesualdo Ferreira, o técnico que, no seu entender, foi mais importante não só para a sua evolução como de outros jogadores.





"As minhas melhores fases foram com Jesualdo Ferreira, foi o treinador que me deu mais liberdade para jogar. Tornou jogadores normais em craques, vi jogadores chegarem ao FC Porto com dificuldades, por exemplo na receção de bola. No final do treino ele perdia tempo com eles e foi assim que se tornaram nos jogadores que são hoje. Agradeço tudo o que ele fez por mim", recordou na FC Porto TV.