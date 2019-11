Quarteto com destinos diferentes

Dois jogos depois do caso disciplinar do qual foi um dos protagonistas, Marchesín voltou à baliza do FC Porto. O argentino ficou de fora do dérbi com o Boavista e foi suplente não utilizado com o V. Setúbal, rendido em ambos os casos por Diogo Costa no onze azul e branco. Por seu lado, Luis Díaz, depois de também ter estado no banco contra os sadinos, repetiu a inclusão na ficha de jogo, ontem.

Saravia, que não era uma opção preferencial para Sérgio Conceição já antes da polémica, e Uribe viram o jogo da bancada. O argentino e o colombiano, juntamente com Mbaye e Bruno Costa, foram os excluídos da partida de entre os 22 jogadores que viajaram para a Suíça.