Quarteto em situação de risco

Se no caso de Éder Militão não existe o perigo de exclusão por cartões amarelos nos próximos tempos, já o mesmo não acontece em relação a outros quatro jogadores dos dragões. São eles Alex Telles, Herrera, Soares e Fernando Andrade. Cada um deles tem quatro amarelos na folha disciplinar da Liga, pelo que mais uma admoestação coloca qualquer um fora de jogo, o que no caso do lateral e do médio seria uma novidade, já que ambos participaram em todas as jornadas do campeonato.

No caso de Alex Telles, a situação é ainda mais significativa, uma vez que o brasileiro tem todos os minutos na competição, algo que só Iker Casillas também se pode gabar no plantel de Sérgio Conceição.

Alex Telles e Herrera são importantes na equipa, assim como Soares e, neste momento, também Fernando Andrade. Não dispondo dos lesionados Marega e Aboubakar, o avançado contratado ao Santa Clara é aposta no ataque. Até ao clássico frente ao Benfica, no Dragão, o FC Porto tem pela frente os jogos diante do Moreirense, V. Setúbal e Tondela.