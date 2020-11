Quatro baixas no FC Porto em vésperas do jogo com o Marselha

O FC Porto continua a preparar o jogo com o Marselha da 4.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões (quarta-feira, 20 horas) e no boletim clínico dos dragões continuam quatro nomes: Mbaye (tratamento e ginásio), Marcano (treino condicionado e ginásio), Pepe (tratamento) e Marko Grujic (treino condicionado e ginásio).





Para amanhã está agendado novo treino no Olival às 10 horas e, ao meio-dia, Sérgio Conceição e um jogador farão a habitual conferência de imprensa de antevisão ao encontro.A comitiva do FC Porto parte rumo a Marselha às 15H30, tendo chegada prevista para as 17h30 portuguesas.