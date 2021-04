«Quem pede bilhetes ao Benfica à sorrelfa...»: Francisco J. Marques visa Luciano Gonçalves e APAF

Francisco J. Marques lançou duras críticas à Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), liderada por Luciano Gonçalves, que se pronunciou esta terça-feira sobre as incidências que marcaram o Moreirense-FC Porto, manifestando apoio ao árbitro Hugo Miguel.





"A APAF faz sempre este numero com o FC Porto. É uma forma de tentar varrer para debaixo do tapete os problemas. A APAF tem de responder a uma questão: houve ou não erros graves que influenciaram o resultado? E outra: houve ou não uma adulteração da verdade desportiva? Há uma sucessão de jogos com erros inaceitáveis. A APAF não pode ou não deve, pois perde a credibilidade, fingir que os problemas não existem", começou por dizer o diretor de comunicação dos dragões, no Porto Canal."Na semana passada, pessoas relacionadas com o Sporting, responsáveis do Sporting, a pôr em causa até a vida privada de um árbitro de futebol. Viram alguma notícia da APAF sobre isso? A APAF aí não interveio. Mas quando alguns responsáveis do FC Porto, jogadores, treinadores, dirigentes, manifestam a legítima indignação após o que tinha acabado de acontecer - e digo que é o maior escândalo do futebol profissional desde que há VAR, com três penáltis por assinalar, uma delas do tamanho da Torre dos Clérigos - e a APAF vem sempre com a mesma conversa?", continou."O senhor Luciano Gonçalves tem todos os pecados que tem, a sua ligação ao Benfica, escusamos de disfarçar, quem anda a pedir bilhetes ao Benfica à sorrelfa não tem depois credibilidade para fazer este tipo de coisas. Enquanto não respoder a estas questões não podemos dar credibilidade nenhuma", concluiu Francisco J. Marques.Francisco J. Marques comentou ainda as imagens de um homem que surge no relvado, durante o momento de maior confusão, que será segurança do árbitro: "Está ali um senhor, até a conversar com Pepe... Aquele senhor não devia estar ali, mas está. Pelos vistos, ao que se diz, será alguém que faz proteção do árbitro Hugo Miguel. Mas no relvado? Aquele senhor tem de entrar no relvado? Há mais árbitros, pelos vistos, que têm este género de apoio e não os vemos nos relvados, fazem isto com discrição..."