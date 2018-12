Quintero dá a Libertadores ao River e a cotação vai subir: como fica o FC Porto

A 'bomba' de Quintero no prolongamento na reviravolta do River Plate A 'bomba' de Quintero no prolongamento na reviravolta do River Plate

Juan Quintero é o homem do momento na América do Sul, depois de esta noite ter marcado o segundo - e mais decisivo - golo do River Plate na 2.ª mão da final da Taça Libertadores, conquistada pelos Millonarios graças a um triunfo por 3-1 diante do Boca Juniors. O internacional colombiano, emprestado pelo FC Porto ao novo campeão sul-americano, irá certamente valorizar-se, ele que tem uma cotação de mercado na ordem dos 6,5 milhões de euros (segundo dados do 'Transfermarkt').No entanto, os dragões não deverão encaixar nenhuma verba do outro mundo pelo médio, já que o River tem opção de compra no valor de 3,25 M€, que tem de ser exercida até 31 de dezembro, algo que os representes do emblema argentino já garantiram que irão fazer.Com um percurso errático no Dragão, Quintero ganhou novo fôlego no River, ao passo que o FC Porto, mesmo sem ter em perspetiva uma venda considerável, poupa no elevado salário do futebolista, de 25 anos.