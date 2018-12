Quintero quer voltar à Europa, mas descarta FC Porto

A 'bomba' de Quintero no prolongamento na reviravolta do River Plate A 'bomba' de Quintero no prolongamento na reviravolta do River Plate

Figura principal da final da Copa Libertadores, com um golo e uma exibição de encher o olho diante do Boca Juniors , Juan Quintero viu a sua cotação aumentar de sobremaneira e voltou a colocar-se na agenda dos principais clubes europeus. E com o mercado de inverno a aproximar-se a passos largos, o mais certo é choverem propostas junto do colombiano, que ao que tudo indica até vê com bons olhos um regresso à Europa... desde que não seja ao FC Porto. Pelo menos é isso que garante fonte próxima do jogador ao jornal 'Marca'..."Queremos a Europa, mas ao FC Porto não voltaremos", declarou a referida fonte ao diário espanhol, aludindo ao facto de o colombiano ainda ser propriedade dos dragões (o River Plate tem uma cláusula de opção de 3,2 milhões de euros, que pode exercer até final do presente ano civil).Ora, com esta declaração de intenções, e tendo já o River Plate expressado a sua vontade de avançar para a aquisição do passe do jogador de 25 anos, o mais certo é que os argentinos garantirem um verdadeiro jackpot, já que com os 3,2 milhões de euros investidos nessa clásula de opção podem efetuar um encaixe francamente superior...