Quintero responde a Uribe: «Aí é assim, mas o tempo dar-te-á razão»

Mulher de Uribe fez 30 anos e festa está a dar muito que falar

A publicação de Uribe em relação à polémica festa que levou a que fosse afastado do dérbi do Bessa, juntamente com Luis Díaz, Marchesín e Saravia, motivou milhares de comentários, mas houve um que saltou à vista, da autoria de Juan Quintero.O ex-jogador dos dragões partiu para a defesa do compatriota e revelou alguma mágoa para com o emblema portista. "Aí é assim, mas o tempo dar-te-á razão. Tu és uma grande pessoa e um grande profissional", escreveu o médio que jogou no Dragão entre 2013/14 e 2014/15, mas que esteve ligado ao FC Porto até 2017/18.