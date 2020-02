Racismo no futebol: de Balotelli a Portugal

Os casos de racismo têm assolado o futebol europeu nos anos mais recentes. Em Itália, Balotelli já interrompeu jogos por ser vítima de insultos; em Inglaterra, um adepto foi banido dos estádios durante cinco anos depois de ter insultado Sterling; e a seleção inglesa viu alguns dos seus jogadores serem vítimas de cânticos racistas na partida contra a Bulgária. Em Portugal o tema tem tido menor expressão, mas já houve sanções. Em 2016/17, o Leixões disputou as duas primeiras jornadas da 2ª Liga à porta fechada cumprindo uma punição por racismo referente à época anterior. Diga-se que, neste tipo de situações, é fulcral que as alegações de racismo sejam devidamente comprovadas. No recente FC Porto-Young Boys, da Liga Europa, os responsáveis da UEFA não deram como provado que Nsamé tenha sido alvo de cânticos racistas no Dragão.