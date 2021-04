Ramadão com impacto reduzido no FC Porto

O Ramadão, 9º mês do calendário islâmico que tem no jejum uma das suas mais importantes premissas, começa hoje e estende-se até 12 de maio, mas o seu impacto no FC Porto será reduzido. Apesar de o plantel de Sérgio Conceição contar com vários jogadores devotos do Islão, como por exemplo aqueles que muito provavelmente vão hoje compor a frente de ataque, Marega e Taremi, a verdade é que, até face à alta exigência da sua profissão, existe entre os dragões alguma flexibilidade no que diz respeito ao dito jejum. Como é sabido, o cumprimento rigoroso do Ramadão pode ter impacto ao nível do rendimento desportivo.