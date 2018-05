Um dia depois de ter sido devolvido pelo Apoel Nicósia ao FC Porto, o guarda-redes Raúl Gudiño já terá encontrado colocação para prosseguir a carreira. De acordo com a ESPN do México, Gudiño, de 22 anos, já chegou a acordo com o Chivas Guadalajara e deverá mesmo ser apresentado amanhã. O mexicano tem contrato com os dragões até 2020 e nunca jogou na equipa principal.