Raul Meireles e a relação amor/ódio com Adriaanse: «Pôs-me a chorar logo na pré-época»

Já depois de Ricardo Quaresma ter assumido uma relação amor/ódio com Co Adriaanse, no programa "FC Porto em Casa" de domingo, também Raul Meireles garantiu ter passado pelo mesmo. O antigo médio lembrou a passagem do técnico holandês pelo FC Porto, assumindo que teve episódios difíceis com o treinador, mas que, ao mesmo tempo, evoluiu muito.





"O Adriaanse pôs-me a chorar logo na pré-época. Expulsou-me do treino. Deu-me amarelo e logo vermelho, nem segundo amarelo. Adorei o Adriaanse e detestei ao mesmo tempo. Tinha coisas que ninguém percebia, que nos deixavam a remoer, mas foi fantástico porque tudo acabou bem. Evoluí muito como jogador. Todos evoluímos. Aquela tática revolucionou o futebol português, mas funcionou pelos jogadores que tínhamos. O Pepe era rapidíssimo, o Bosingwa era rapidíssimo, o Paulo Assunção e o Pedro Emanuel davam uma estabilidade enorme", apontou Raul Meireles.Nessa temporada, o médio conquistou a titularidade após um jogo-treino bem sucedido, mas, até aí, teve de 'penar' na bancada. Por essa razão, a dada altura tentou ser emprestado, mas esse pedido foi vetado pelo técnico, numa conversa que Raul Meireles também fez questão de lembrar."A meio da época perdi a vergonha e pedi para falar com ele. Fui ao gabinete dele, entrei e pedi para ser emprestado porque tinha o Euro Sub-21 e nem sequer era convocado. Queria jogar para ir. E ele muito direto: ‘sim, sim. Não te preocupes. Tu vais na mesma’. E eu disse que tinha de jogar para ir e ele disse: ‘não há melhor que tu lá’. Eu disse que tinha um clube interessado e ele disse que sabia que era o Feyenoord, mas que rejeitou. Saí do gabinete e não sabia o que pensar", atirou, entre risos.