Raúl Meireles elogia Uribe: «Gosto de jogadores que joguem a um ou dois toques»

Se fossem contemporâneos, Raúl Meireles e Mateus Uribe seriam concorrentes diretos por uma vaga no onze do FC Porto, mas quis o destino que o colombiano chegasse ao Dragão nove épocas depois da saída do antigo internacional português.De qualquer das formas, esse facto não impediu o ex-jogador de avaliar as prestações do reforço colombiano, com quem assume estar bastante agradado."Do que vi na Luz gostei muito do Uribe. Simples, não gosta de inventar e eu especialmente gosto de jogadores que consigam jogar a um ou dois toques. Hoje em dia é difícil jogar assim. Gostei muito do trabalho dele e o resultado da equipa deve-se muito à prestação dele", referiu Raúl Meireles, que não teve dúvidas em eleger o novo camisola 16 como o reforço que mais gostou de ver no clássico frente ao Benfica.