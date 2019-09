Raúl Meireles: «O FC Porto é o FC Porto e o jogo na Luz foi a prova»

Apesar de já ter pendurado as botas há três anos e de já não estar ligado ao FC Porto há nove, Raúl Meireles mantém-se, dentro dos possíveis, a par da realidade do FC Porto e do futebol nacional.Por essa razão, não fugiu às questões que lhe foram colocadas sobre o arranque da equipa de Sérgio Conceição, aquando da apresentação da 2.ª edição do torneio de Padbol organizado pela Soccer Soul em parceria com a Breathe Sports Fitness."Estou muito satisfeito com o arranque do FC Porto. O primeiro resultado não foi o desejado, mas o jogo da Luz foi bastante importante", começou por dizer, explicando que a mudança se deveu à tão badalada mística."O futebol atual está muito generalizado. Os clubes fazem praticamente a mesma gestão, há muito mais informação. Mas a mística de que se fala claro que existe. O FC Porto é o FC Porto e o jogo na Luz foi a prova disso mesmo. É não baixar os braços, é trabalhar juntos e dar a volta por cima", acrescentou, aproveitando, depois, esse repto para projetar o futuro dos dragões, sobretudo na Liga Europa."Eu acho que o FC Porto pode fazer tudo para ganhar. Todos os jogos que faz é para ganhar. Essa sempre foi a mentalidade e vai continuar a ser. Tudo é possível. Mas é ir jogo a jogo e ver", apontou.Olhando às primeiras semanas da nova temporada, o médio fez um olhar mais adiantado sobre o campeonato, garantindo que esta edição será muito renhida."O jogo na Luz foi a prova disso mesmo. O Benfica começou por golear o Sporting na Supertaça e depois o FC Porto ganhou na Luz. Vai ser um campeonato muito renhido, concluiu.