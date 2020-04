«Hulk foi ridículo: no primeiro treino do FC Porto não sabia o que era futebol»

Raúl Meireles representou o FC Porto entre 2004 e 2010 e nesse período partilhou o balneário com vários jogadores brasileiros e argentinos que cruzaram o Atlântico em busca de uma oportunidade no futebol europeu e que acabaram por brilhar e conquistar vários títulos com a camisola dos dragões.





Mas quando chegavam a Portugal nem todos pareciam ter a qualidade necessária para jogar no FC Porto e o antigo internacional português deu o exemplo de Hulk durante o programa 'FC Porto em Casa' da FC Porto TV."Sou um grande admirador do Lisandro [López], um dos melhores avançados com quem joguei. Mas houve jogadores que, quando chegaram, nós olhámos e pensámos 'o que estás aqui a fazer?'. Houve surpresas. O Hulk foi ridículo. No primeiro treino no FC Porto ele não sabia o que fazia, não sabia o que era futebol, pegava na bola, virava-se e chutava. Não sabia mais nada. O Falcão também chegou muito perdido. Também me lembro do Lucho, do Paulo Assunção, e do Fernando, que chegaram tímidos e tiveram uma evolução fanástica", revelou o antigo médio.