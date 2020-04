Raul Meireles: um jogo especial contra o Barcelona e um golo marcante contra o Benfica

Raul Meireles realizou vários jogos ao longo da carreira, mas houve um que ficou para sempre na memória pela equipa que estava do outro lado do relvado: o Barcelona, do 'tiki-taka'.





"Um jogo especial? Representava o Chelsea e jogámos contra o Barcelona do tiki-taka. Na primeira mão, se toquei 4 ou 5 vezes na bola foi muito, mas acho que fiz um grande jogo. Contra Iniesta, Xavi e com Messi nas costas... A minha função era evitar a entrada no Messi. E acho que, no geral, a equipa se saiu muito bem", lembrou o antigo médio.Sobre um que golo marcante, o ex-internacional português elegeu um contra o Benfica, também ao serviço do Chelsea, num jogo da Liga dos Campeões."Esse golo teve um significado especial porque ditou o nosso apuramento. Já estávamos apurados, mas o Benfica estava por cima e esse golo deitou as esperanças por água abaixo. E é especial porque foi contra o Benfica", sublinhou.