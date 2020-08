Raúl Peixoto e a pergunta que Conceição fez com 15 anos: «Acha que eu jogo no FC Porto?»

Raúl Peixoto, membro da Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa, era dirigente do FC Porto quando Sérgio Conceição chegou ao clube, em meados da década de 90 e, por ocasião da homenagem ao atual técnico, recordou o dia em que foi a Coimbra convencê-lo a assinar pelos dragões. De resto, foi ele quem leu a mensagem dirigida a Conceição.





"Hoje é um dia muito especial. Conheço o Sérgio Conceição desde os 15 anos, fui buscá-lo à Académica e trouxe-o para o FC Porto. Fiz-lhe um contrato de duas épocas de júnior e duas épocas de sénior, sempre tivemos uma amizade e intimidade muito grandes. Estamos felizes por ele se ter revelado um treinador do nível que todos reconhecem Sinto-me muito orgulhoso, falamos muitas vezes, está sempre disponível, aberto ao diálogo, com sentimento de responsabilidade", começou por revelar Raúl Peixoto, contando depois um episódio curioso."Quando o Sérgio veio para o FC Porto tinha o Benfica e o Sporting atrás dele. Fez-me uma pergunta engraçada, ‘o senhor diretor acha que jogo no FC Porto? Eu disse ‘não sou o treinador, mas se te venho buscar, se estou a insistir que venhas para o FC Porto, é porque tenho quase a certeza de que jogas, tens valor para isso, de outra forma não andava aqui à tua procura’. Ele veio, fez carreira e é na verdade um treinador muito especial, um dos poucos que passaram pelo FC Porto que encarna a mística do clube", referiu o ex-dirigente, prosseguindo com mais um pormenor interessante: "Quando ele assinou, nem viu o que estava a assinar, nem viu quanto é que ia ganhar..."