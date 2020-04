Raúl Peixoto: «Uma coisa é o Jorge Nuno e outra é o presidente Pinto da Costa»

Pinto da Costa festeja esta quinta-feira 38 anos na presidência do FC Porto. Depois das primeiras eleições ganhas a 17 de abril de 1982, foi no seguinte dia 23 que o ainda hoje líder dos dragões tomou posse pela primeira vez. Naquele dia, Raúl Peixoto, histórico dirigente azul e branco que pertence hoje ao Conselho Superior do FC Porto e renova a sua presença na lista candidata àquele órgão nas próximas eleições, estava ao seu lado. Das memórias dos primeiros tempos de Pinto da Costa como presidente emerge sobretudo o contexto de dificuldades.





"Era uma situação efetivamente muito complicada, com contas aos fornecedores por pagar há cinco meses. No início, e ainda por um período de alguma forma longo, tínhamos reuniões de direção duas e três vezes por semana, eram tantos os problemas, especialmente de tesousaria, que havia para resolver", recorda, não tendo dúvidas de que Pinto da Costa foi o grande responsável pelas primeiras e mais importantes soluções:"Angariou muita publicidade, a que era possível. Havia sempre problemas de liquidez, mas a verdade é que desde cedo começamos a cumprir com os compromissos do clube e isso foi importante para o projeto avançar."Sobre o presidente que foi vendo e acompanhando ao longo dos atuais 38 anos de presidência, Raúl Peixoto faz questão de traçar uma distinção. "O presidente tem hoje 82 anos, quase metade da vida a liderar o FC Porto. É absolutamente normal que a esmagadora maioria das pessoas conheça, pelo que vê de fora, o presidente Pinto da Costa e não o Jorge Nuno. E uma coisa é o Jorge Nuno e outra é o presidente Pinto da Costa", refere, explanando a ideia: "O Jorge Nuno é um homem de afetos, de grandes amizades, de carinho e amor. O Pinto da Costa é o presidente do FC Porto e ser presidente é outra coisa. Teve de ser quase tudo no FC Porto, acima de tudo foi o presidente que era preciso, sabendo muito de futebol, o que nem sempre acontece. O que o FC Porto é hoje, não tenho dúvidas, deve-o a Pinto da Costa quase em exclusivo."Em relação ao futuro, Raúl Peixoto vinca "a atenção e a perspicácia" com que "o presidente continua a dirigir o FC Porto". "O momento não é fácil, mas ele vai ajudar o clube a dar a volta. Está a preparar algumas alterações à sua equipa. Na lista para o Conselho Superior, por exemplo, tivemos um grande reforço, que foi Rui Moreira, presidente da CM Porto, que conhece bem o clube, a sua identidade e é um homem empreendedor", concluiu.