Real Madrid entra na corrida por Éder Militão

A 'Marca' avança que Éder Militão está no radar do Real Madrid. Aos 20 anos, o central brasileiro parece ser o 'alvo' escolhido por alguns tubarões europeus neste mercado de inverno. Depois de vários clubes ingleses, nomeadamente Liverpool e Manchester United , surge agora o interesse do clube de Madrid.De acordo com o jornal espanhol, emissários do Real Madrid acompanharam vários jogos do central do FC Porto nas últimas semanas, tendo recolhido "informações positivas tanto a nível pessoal como profissional".A 'Marca' acrescenta que "os contactos pelo jogador se repetiram há dias" e que o passo seguinte "será negociar com o FC Porto".Éder Militão assinou pelo FC Porto até 2023. Os azuis e brancos perceberam que acertaram num verdadeiro diamante e colocaram sobre a mesa a possibilidade de renovação, com consequente aumento da cláusula de rescisão. Todavia, ainda não existem avanços nesse capítulo, dado que apesar da vontade do clube terá de haver disponibilidade do jogador para um acordo.