Real Madrid transmite "todo o apoio ao seu querido capitão Iker Casillas"

"O Real Madrid quer transmitir todo o apoio ao seu querido capitão Iker Casillas", começa por referir o comunicado do Real Madrid sobre a situação e saúde do guardião, que esta quarta-feira foi internado de urgência no Hospital CUF, no Porto, depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio no decorrer do treino dos dragões."Iker Casillas ensinou-nos em toda a sua carreira profissional a superar os desafios mais incríveis para melhorar a glória do nosso clube. Ensinou-nos que desistir não se encaixa em nossa filosofia de vida e mostrou-nos inúmeras vezes que, sendo mais forte, mais difícil é o desafio, o caminho para alcançar a vitória.O Real Madrid e os madridistas querem que seu eterno capitão se recupere o mais rápido possível e enviamos-lhe toda a coragem do mundo", refere ainda o comunicado.