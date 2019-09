Recandidatura de Pinto da Costa confirmada

Tal como o nosso jornal noticiou em devido tempo, Pinto da Costa vai avançar para novo mandato e a confirmação chegou ontem, através de uma nota enviada às redações pela comissão de apoio à recandidatura do dirigente portista.





Ora, a apresentação formal desta recandidatura está agendada para a próxima segunda-feira à tarde, às 17 horas, na Galeria dos Bancários do Norte, bem no centro da cidade do Porto, perto dos Clérigos.Pinto da Costa, de 81 anos, chegou à presidência do FC Porto em 1982, tendo, desde então, contribuído de forma ímpar para o crescimento do clube, no futebol e nas restantes modalidades. Vários notáveis do clube já haviam manifestado o apoio à sua recandidatura para novo mandato, com destaque para Rui Moreira e Villas-Boas.A eleição dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2020/24 está agendada para o próximo mês de abril.