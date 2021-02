Receio da permissividade de Luís Godinho afasta Otávio de Braga

Otávio está apto e estava em condições de ir a jogo já na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, contra o Sp. Braga. Todavia, Sérgio Conceição colocou todos os fatores na balança e, tendo sido Luís Godinho o árbitro nomeado pelo CA da FPF para este encontro, o risco de ser permitido jogo violento, como os azuis e brancos entendem que aconteceu no FC Porto-Benfica, levou a que o jogador fosse mantido à margem das escolhas para prevenir o perigo de agravamento da lesão.





Nesse sentido, a melhor notícia para os dragões é que Otávio, de 26 anos, já está recuperado da distensão muscular na coxa esquerda sofrida contra o Gil Vicente, no duelo anterior da Taça de Portugal. Nesse sentido, e face à aprovação do Departamento Médico, vai ser reforço para o dérbi com o Boavista, que se realiza no próximo sábado, mas também para a receção à Juventus, na quarta-feira seguinte, no arranque do duplo embate a eliminar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.O árbitro Luís Godinho ficou na mira do FC Porto depois do clássico disputado contra o Benfica, no Dragão, onde o eborense foi acusado de não ter punido disciplinarmente de forma adequada a agressividade demonstrada pelos jogadores encarnados. Pelos seus meios oficiais, o emblema da Invicta reclamou as expulsões de Pizzi, Nuno Tavares e até Vertonghen. No total foram assinaladas 43 faltas, 26 das quais aos visitantes, mas o único cartão vermelho tocou a Taremi, por entrada sobre Otamendi.De resto, Godinho é o 2º árbitro do escalão principal que mais infrações assinala, levando uma média de 36,82 em 11 jogos apitados. No entanto, depois é apenas o 5º em cartões amarelos mostrados por partida e o 13º em expulsões por encontro.O historial polémico dos portistas com Luís Godinho já vem de longe e, face a todos os fatores envolvidos e à competitividade no limite que já ficou patente no embate com o Sp. Braga para o campeonato (36 faltas e vários lances polémicos devido à sua dureza), Sérgio Conceição preferiu meter Otávio na redoma apesar do brasileiro ter mostrado no treino que estava em condições de regressar de imediato à competição, da qual está afastado desde 29 de janeiro.