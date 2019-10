Recuperar Marega ao V. Guimarães custou mais de 4 milhões de euros

O FC Porto teve de pagar cerca de 4,2 milhões de euros ao V. Guimarães para recuperar os 30 por cento do passe de Marega que pertenciam aos minhotos. O custo total da operação foi divulgado no Relatório e Contas, lançado na noite desta sexta-feira na CMVM. De recordar que, além deste valor, os dragões cederam ao Vitória, a título definitivo, os passes de Rafa Soares e João Carlos Teixeira, tudo para recuperar a totalidade do passe do maliano.





Além do negócio a envolver Marega, no Relatório e Contas apresentado é possível conhecerem-se os valores das últimas transferências. Saravia, por exemplo, custou pouco menos de 6 milhões de euros, ao passo que Wilson Manafá, contratado em janeiro ao Portimonense, obrigou a SAD a desembolsar 2,8 milhões.De resto, ficou-se também a saber que os dragões alienaram mais 3,5 por cento do passe de Corona, detendo agora 66,5 por cento dos direitos económicos do internacional mexicano.