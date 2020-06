Recurso portista por Alex Telles indeferido e lateral não joga na Vila das Aves

Alex Telles é mesmo baixa para o jogo do FC Porto na Vila das Aves. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol indeferiu o recurso apresentado pelo dragões, sobre o segundo cartão amarelo mostrado ao lateral na receção ao Marítimo, confirmando a ausência do mesmo do encontro desta terça-feira.





Desta forma, Alex Telles junta-se a Manafá no lote de castigados para a deslocação às Aves, onde Sérgio Conceição também não poderá contar com Marcano (lesionado) e Nakajima (motivos pessoais).